إيسكو لكروس بعد لقاء ريال مدريد وأتلتيكو: توني لا تتراجع دعنا نستمتع بك!

وجه لاعب خط وسط نادي ريال بيتيس، الإسباني إيسكو ألاركون، رسالة إلى نجم ريال مدريد، الألماني توني كروس عقب مواجهة الفريق الملكي وأتلتيكو مدريد (1-1) أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وشارك كروس على مدار الـ90 دقيقة في مباراة أتلتيكو، وقدم أداء رائعا.

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وعقب المباراة، نشر النجم الألماني صورة له على حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق عليها: "فخور بالفريق. نحن نمضي قدما!".

وعلق إيسكو الذي سبق له اللعب بجوار كروس في ريال مدريد بين العامين 2014 و2022، على منشور النجم الألماني، قائلا: "توني من فضلك، لا تتراجع (تعتزل)، دعنا نستمتع بك عامين أو 3 أعوام أخرى".

وينتهي عقد كروس (34 عاما) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وأشارت تقارير إسبانية إلى أن إدارة الريال تستهدف تقديم عرض تجديد له لمدة موسم آخر ينتهي في صيف 2025.

تجدر الإشارة إلى أن 205 مباراة من أصل 353 مواجهة التي خاضها إيسكو مع ريال مدريد كانت بجانب كروس.

وسجل الإسباني 53 هدفا وصنع 57 وفاز بـ19 لقبا في مسيرته مع الفريق الملكي.

المصدر:sportskeeda