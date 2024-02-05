النصر السعودي يفاجئ رونالدو في عيد ميلاده الـ39 (فيديو)

أقام نادي النصر السعودي حفلا خاصا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده.

وقبيل انطلاق التدريبات اليوم الاثنين، احتفل لاعبو النصر بعيد ميلاد رونالدو، الذي أتم عامه الـ39.

🎂 سنة جديـدة للتاريخـي 🤩

نجـوم #النصر يحتفلون بقائدهـم 💛 pic.twitter.com/A817CaY3BN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 5, 2024

ونشر نادي النصر فيديو من الحفل عبر حسابه على منصة "إكس" وعلق عليه قائلا: "سنة جديدة للتاريخي، نجوم النصر يحتفلون بقائدهم".

وظهر رونالدو في الفيديو وهو يحتفل مع زملائه، وقام بتقطيع الكعكة التي أعدها النادي قبل استئناف المران.

وعاد رونالدو إلى التدريبات اليوم الاثنين بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن النصر في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بكأس موسم الرياض الخميس الماضي والتي انتهت بفوز كاسح للفريق السعودي بنتيجة 6-0.

وكان رونالدو انتقل إلى صفوف النصر قبل أكثر من عام وتحديدا في يناير 2023، ليشارك مع الفريق في 50 مباراة بجميع المسابقات ويسجل 44 هدفا ويقدم 13 تمريرة حاسمة.

المصدر: RT