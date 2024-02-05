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"ليفربول يبدو يتيما".. نجيب ساويرس يوجه رسالة لمنتقدي محمد صلاح

الرياضة

AP
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وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رسالة لمنتقدي محمد صلاح، مشيرا إلى أن ليفربول بدا "يتيما" بدون نجمه المصري في لقاء أرسنال أمس الأحد في قمة المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

ومني ليفربول بخسارة قاسية على يد مضيفه أرسنال بنتيجة 1-3 في مباراة غاب عنها صلاح بسب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا.

وكتب ساويرس عبر صفحته على منصة "إكس": "لكل اللي كان يهاجم صلاح.. ليفربول يلعب بدونه اليوم (أمس)… مبسوطين؟".

وأضاف رجل الأعمال المصري: "الفريق شكله يتيم من غيره ومغلوب.. أتمني له (لصلاح) الشفاء العاجل".

وتعرض صلاح مؤخرا للكثير من الانتقادات بسبب مغادرته معسكر منتخب مصر والعودة إلى ليفربول للعلاج من إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع "الفراعنة" في مباراتهم أمام غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

يذكر أن المنتخب المصري ودع نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي على يد منتخب جمهورية الكونغو، عقب خسارته بركلات الترجيح 7-8 بعد تعدلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

المصدر: RT

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