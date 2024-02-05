غوارديولا يعلق على أنباء احتمال انتقال هالاند لريال مدريد

علق المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على الأنباء التي تربط مهاجم فريقه الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال غوارديولا في تصريحات قبل مواجهة مان سيتي ومضيفه إيفرتون المقررة مساء اليوم الاثنين في ختام منافسات المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي: "تقرير واحد، أو صحفي واحد، أو حساب واحد على تويتر، أو حساب واحد على إنستغرام، هل تعتقد أنهم سيغيرون شيئا (بشأن مستقبل هالاند)؟ هذا لن يحدث".

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وأضاف: "سيحدث التغيير إذا قرر إيرلينغ هالاند تمديد عقده أو رفضه، أو عندما يقرر النادي تمديد عقد اللاعب أو رفضه، أو يعتمد ذلك على وجود عروض محتملة له".

وتابع: "إذا كان شخص ما يريد ضم إيرلينغ فالأمر سهل. اتصل بمانشستر سيتي واسأل. هذا ما نفعله عندما نريد التوقيع مع شخص ما. الأمر ليس أكثر تعقيدا من ذلك".

وواصل المدرب الإسباني: "نريد استمرار هالاند معنا لفترة طويلة جدا في هذا النادي. لفترة طويلة لأننا نحبه ونريده".

واستطرد: "من الطبيعي أن يرغب ريال مدريد في ضم أفضل اللاعبين، وبرشلونة كذلك، ونفس الأمر لدى الأندية الإيطالية، أو باريس سان جيرمان إنهم يريدون أفضل اللاعبين".

واسترسل: "نريد أفضل اللاعبين في مان سيتي، ومانشستر يونايتد يريد أفضل اللاعبين، وليفربول وأرسنال والجميع يريدون ذلك. إنه أمر طبيعي، وليس مفاجأة".

وأوضح: "إن ربط هالاند بريال مدريد هو شرف لنا. هذا يعني أننا قمنا بعمل جيد، وخاصة إيرلينغ. وفيما يتعلق به فإنه قدم عملا لا يصدق".

ونوه غوارديولا: "هل هذا صحيح (اهتمام ريال مدريد بضم هالاند)؟ لا أعرف.. إنه فقط لإحداث القليل من الضوضاء. لا بأس. بالطبع أتجاهل ذلك، ولا يزعجني على الإطلاق".

واختتم: "طالما أن اللاعبين يركزون على ما يتعين عليهم القيام به، فإن الباقي ليس مهما".

وفي سجل قياسي الموسم الماضي، ساعد هالاند مان سيتي على الفوز بثلاثة ألقاب: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل المهاجم النرويجي 19 هدفا في 21 مباراة هذا الموسم.

ورغم غيابه عن الملاعب لنحو شهرين بسبب الإصابة لا يزال هالاند يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا.

في حين يتأخر مان سيتي حامل اللقب عن ليفربول متصدر الدوري بفارق خمس نقاط ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: وكالات