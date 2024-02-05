عموتة يكشف موقف التعمري من المشاركة مع الأردن في موقعة كوريا الجنوبية

أكد مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، أن نجم "النشامى" موسى التعمري سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهة كوريا الجنوبية المقررة غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

وتعرض التعمري لإصابة طفيفة الجمعة الماضي في أواخر مباراة طاجيكستان في ربع النهائي والتي فاز بها "النشامى" بنتيجة 1-0.

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وقال عموتة يوم الاثنين في المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة الأردن وكوريا الجنوبية: "ارتاح التعمري في اليومين الأخيرين لأنه مجهد وسيكون حاضرا في التدريبات اليوم وجاهزا لخوض المباراة (ضد كوريا الجنوبية)".

وتابع "نعول كثيرا على الحضور الجماهيري لمؤازرة المنتخب كما حصل في المباريات السابقة".

ويعتبر التعمري من أبرز نجوم منتخب الأردن في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، إذ يحتل وصافة ترتيب الهدافين بتسجيله 3 أهداف حتى الآن، كما يعد ركنا أساسيا في منظومة لعب المدرب المغربي حسين عموتة.

ويتطلع منتخب الأردن الذي سيلعب مباراة الدور نصف النهائي في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، لتجاوز عقبة كوريا الجنوبية ومواصلة كتاب التاريخ.

المصدر: وكالات