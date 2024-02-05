رسميا.. الاتحاد المغربي يحسم مصير الركراكي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الاثنين تجديد الثقة في المدرب وليد الركراكي رغم إخفاقه مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار وخروجه من ثمن النهائي.

وودع منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي إثر الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، علما بأن الركراكي الذي قاد "أسود الأطلس" لبلوغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر في أفضل إنجاز عربي وإفريقي، سبق له وصرح بأنه سيقدم استقالته في حال فشله في قيادة المغرب للمربع الذهبي في كأس إفريقيا بكوت ديفوار.

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وقال الاتحاد المغربي في بيان على موقعه الرسمي: "عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب في نهائيات كأس إفريقيا مع المدرب الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند الدور ثمن النهائي، ما أصاب كل عناصر الكرة المغربية بالأسف والحسرة".

وأضاف: "كما تم الوقوف على أسباب الخلل في هذه البطولة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب إفريقيا".

وتابع: "من جهته أكد فوزي لقجع ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي يستحقها من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا التي ستستضيفها بلادنا في صيف السنة المقبلة".

وواصل: "تجدد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الثقة في وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، وتمنحه كل وسائل الدعم من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها الكرة المغربية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة".

واختتم: "كما تشكر الجامعة الملكية، الجماهير المغربية الوفية للمنتخب الوطني داخل الوطن وخارجه على الروح الوطنية والتضحية الكبيرة التي تحلت بها خاصة الجماهير التي تحملت عناء السفر إلى كوت ديفوار".

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم