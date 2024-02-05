كيروش ورينارد يضعان شرطين صعبين.. تعرف على المرشحين الثلاثة لتدريب منتخب مصر

تصدرت ثلاثة أسماء قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي ترك منصبه بعد إقصاء "الفراعنة" من الدور الثمن النهائي لكأس إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان أمس الأحد، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم للاتحاد.

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وأضاف البيان "وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز".

ورجحت تقارير إعلامية مصرية، أن يستقر الاتحاد المحلي على تعيين البرتغالي كارلوس كيروش أو المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد أو الهداف التاريخي لمنتخب مصر حسام حسن لتدريب "الفراعنة" في الفترة المقبلة.

- كيروش يرحب

سبق لكيروش أن أشرف على تدريب منتخب مصر في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى مارس 2022، ونجح في قيادة "الفراعنة" لبلوغ نهائي كأس إفريقيا لعام 2021، وتمت إقالته عقب فشل مصر في بلوغ نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وكشفت تقارير مصرية، أن كيروش رحب بالعودة مرة أخرى لتدريب منتخب مصر، ولكنه طلب عدم التعامل مع بعض الأفراد داخل الاتحاد بعد أزمته الأخيرة قبل الرحيل في مارس 2022.

- رينارد يشترط

يشرف رينارد حاليا على تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات حيث يرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي حتى أغسطس المقبل.

وبحسب الإعلامي المصري سيف زاهر، فإن رينارد وافق بالفعل على تدريب "الفراعنة"، لكنه أوضح أنه لن يتمكن من فعل ذلك قبل شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل أي بعد نهاية عقده مع الاتحاد الفرنسي.

"رينارد وافق على تدريب الفراعنة.. وكيروش في الصورة لكن بشروط".. 🔥🔥سيف زاهر يكشف الجديد في ملف مدرب المنتخب الوطني وحظوظ حسام حسن#CAN_2023pic.twitter.com/pnSizpacbu — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 4, 2024

وأشار زاهر إلى أن المدرب الفرنسي اقترح إرسال أحد مساعديه لتسيير الأمور لحين تمكنه من القدوم لمصر، لكن يبدو أن هذا الشرط صعب بعض الشيء في ظل ارتباط "الفراعنة" بمباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في يونيو المقبل.

يشار إلى أن رينارد يملك خبرة كبيرة في ملاعب القارة السمراء، وتوجها بالفوز مرتين باللقب الإفريقي مع زامبيا عام 2012، وكوت ديفوار عام 2015، علما بأنه قاد أيضا منتخب المغرب لبلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018

- الاستعانة بمدرب وطني

أكد زاهر والذي كان عضوا في اتحاد الكرة المصري من 2016 وحتى 2019، أن هناك احتمالا ثالثا وهو الاعتماد على مدرب وطني وتعيين حسام حسن مدرب فيوتشر الحالي والزمالك والمصري الأسبق مدربا لـ"الفراعنة".

المصدر: RT + وكالات