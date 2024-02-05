نجم الدوري الإنجليزي يدخل مصحة لعلاج إدمان غاز الضحك

أصبح نجم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ، أول لاعب كرة قدم يدخل مصحة للعلاج من إدمان غاز الضحك، الممنوع في إنجلترا، خلال الفترة الحالية.

وسبق وقررت الحكومة البريطانية منع تداول غاز الضحك، بعدما تنصيف غاز الضحك في نوفمبر الماضي بأنه مخدر من الدرجة الثالثة، وحيازته جريمة ومن المستحيل أن يلعب أي لاعب كرة تثبت عليه تهمة استخدامه في بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية حيث القوانين مشددة.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن نجم الدوري الإنجليزي الذي رفضت الكشف عن اسمه، دخل مصحة للعلاج داخل مصحة متتخصة في علاج إدمان غاز الضحك.

A Premier League player with 'laughing gas addiction' has checked into rehab



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وجاء دخول لاعب البريميرليغ، إلى المصحة الطبية بعدما تواصلت عائلته مع النادي من أجل مساعدته في التغلب على إدمانه لأكسيد النيتروز، حيث أن هناك خطر الوفاة بسبب نقص الأكسجين.

حيث شعرت عائلته بالقلق بعدما أوقفت الشرطة، السيارة التي كان يستقلها وعثرت على عشرات العبوات في أسفل القدم، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن".

ويحظى أكسيد النيتروز بشعبية كبيرة في أماكن الحفلات، ويقول المستخدمون إنه يخلق مشاعر النشوة والدوخة، بينما يعاني آخرون من الهلوسة.

وتحدث مصدر لصحيفة "ذا صن" عن الحادث قائلا: "لقد علمت عائلته وطلبت من النادي المساعدة".

وأضاف: "قيل للاعب إنه إذا كان يريد إنقاذ حياته المهنية، فعليه الذهاب إلى مركز سكني متخصص والحصول على بعض المساعدة".

وواصل المصدر: "إنه في الأساس يخضع لعملية التخلص من السموم بنفس الطريقة التي تتبعها إذا كنت مدمنا على الكحول أو أي مخدرات أخرى".

المصدر: "وسائل إعلام"