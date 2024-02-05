الكشف عن سر قرار مبابي الانتقال لريال مدريد

كشف تقرير صحفي فرنسي، الأحد، عن أسباب قرار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الانتقال لريال مدريد.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باستقراره على الانتقال لريال مدريد عقب نهاية عقده في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن التفاؤل يسود ريال مدريد بشأن إمكانية عقد الصفقة مهما كانت مغريات باريس سان جيرمان.

إقرأ المزيد

وأضافت الصحيفة، أن السبب وراء قرار مبابي بالرحيل عن سان جيرمان، أنه سئم من الفترة التي قضاها في حديقة الأمراء، ويريد أخيرا تحقيق حلمه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي يرى أن مشروع ريال مدريد المستقبلي يحمل مزيدا من الضمانات لتحقيق النجاحات التي يحلم بها.

وأوضحت أن راتب مبابي السنوي مع ريال مدريد لن يتجاوز 35 مليون يورو، في حين عرض عليه باريس 72 مليون يورو.

المصدر: "وسائل إعلام"