سر الشارات الخضراء في ديربي مدريد

أثارت الشارات الخضراء التي ارتداها لاعبو نادي ريال مدريد على أذرع قمصانهم خلال مواجهة أتلتيكو مدريد أمس الأحد في مباراة الفريقين بالدوري الإسباني، التساؤل حول معناها.

ولم يرتديها لاعبو الريال فقط بل قام لاعبو برشلونة بارتدائها أيضا خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري المحلي.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن هذه الشارات الخضراء تسمى بـ"أساور الأمل".



وأضافت: "ارتدى جميع لاعبي أندية الليغا، خلال الجولة 23، الشارات الخضراء، للاحتفال ودعم حملة (كلنا ضد السرطان) بمناسبة اليوم العالمي للسرطان".



ويعد 4 فبراير هو اليوم العالمي لمرض السرطان.

إقرأ المزيد

واقتنص أتلتيكو مدريد تعادلا بطعم الفوز من غريمه التقليدي ريال مدريد 1-1 بعدما سجل هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع في قمة المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني في كرة القدم على ملعب "سانتياغو برنابايو".

وبقي ريال مدريد في الصدارة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا الثاني الذي سقط أيضا في فخ التعادل أمام ريال سوسييداد في هذه المرحلة و8 عن برشلونة الثالث، فيما تراجع أتلتيكو للمركز الرابع بـ 48 نقطة متخلفا بنقطتين عن النادي الكاتالوني الفائز السبت على ألافيس 3-1.

المصدر: "وكالات"