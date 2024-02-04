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تعيين مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم بعد إقالة المدرب البرتغالي فيتوريا

الرياضة

تعيين مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم بعد إقالة المدرب البرتغالي فيتوريا
facebook/efasocial
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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تعيين علاء نبيل نجم "المقاولون العرب" سابقاً، في منصب المدير الفني للاتحاد.

وسيبدأ علاء نبيل مهامه في الاتحاد، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر.

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وشملت قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد اجتماعه مساء يوم الأحد، الموافقة على اختيار اثنين مدربين لعمل معايشة خارجية.

وتقرر أيضا إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني للكرة النسائية، والموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

المصدر: "facebook/efasocial" 

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