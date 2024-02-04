الـ"فيفا" يحدد ملعب نهائي مونديال 2026

سيكون ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيويورك، وتحديدا "إيست راثرفورد" في نيوجيرسي، مسرحا للمباراة النهائية لمونديال 2026 وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأحد.

وكان الملعب الذي يحتضن مباريات فريقي نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس في دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل)، يتنافس على شرف استضافة النهائي مع "أي تي أند تي ستاديوم" في دالاس و"إينغلوود" في كاليفورنيا.

ستستضيف مدينة "نيويورك | ملعب نيوجيرسي" المباراة النهائية من #كأس_العالم 2026 pic.twitter.com/vwiUM0eQyh — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) February 4, 2024

وتقام النسخة الـ23 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى عوضاً عن 32.

المصدر: وكالات