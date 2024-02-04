ريال مدريد يسقط في فخ جاره أتلتيكو في "ديربي" العاصمة مدريد

فرط فريق ريال مدريد بفوز كان في متناوله أمام ضيفه أتلتيكو (1-1) في الوقت القاتل من لقاء "ديربي" العاصمة مدريد، الذي جمعهما مساء يوم الأحد، في قمة الجولة 23 من الدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله مهاجمه إبراهيم دياز، مبكرا في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

ورد لاعب خط الوسط ماركوس لورنتي بهدف التعادل لفريق "الروخي بلانكوس" في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سانتياغو برنابيو".

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وسقط فريق ريال في فخ التعادل بعد سبعة انتصارات متتالية، ليكتفي بنقطة يتيمة ربع بها رصيده إلى 58 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، بفارق نقطتين عن وصيفه جيرونا، الذي سقط بدوره في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام ريال سوسييداد.

بينما تعادل أتلتيكو مدريد لأول مرة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 48 نقطة.

المصدر: RT