"السيدة العجوز" تكتوي بـ"نيران صديقة" أمام إنتر ميلان

تغلب فريق إنتر ميلان على ضيفه يوفنتوس بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاء هدف أصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله فيدريكو غاتي مدافع "السيدة العجوز" خطأ في مرماه، عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق نادي إنتر ميلان، بذلك، انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة حصدها من 22 مباراة، ويعزز صدارته للدوري "الكالتشيو"، مبتعدا بفارق أربع عن وصيفه يوفنتوس بالذات.

المصدر: RT