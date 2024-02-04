غرامة ومنع الجماهير.. لجنة الانضباط تعلن عقوبات ضد نادي الصفا "بسبب ترديد عبارات طائفية"

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن توقيع عدة عقوبات على نادي الصفا السعودي لكرة القدم، الذي يلعب في دوري يلو للدرجة الأولى.

وأشارت اللجنة أن سبب توقيع العقوبات هو قيام جمهور نادي الصفا بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق في مباراته أمام البكيرية.

ووقعت اللجنة غرامة مالية على نادي الصفا قدرها 200 ألف ريال لصالح الاتحاد السعودي، بالإضافة إلى منع حضور الجماهير خلال الخمس المباريات القادمة، مع إغلاق كامل للملعب.

مباراة الصفا والبكيرية:

أولا: ثبوت مخالفة جمهور نادي الصفا للمادة (72-3) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانيا: إلزام نادي الصفا بدفع غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثا: إلزام نادي الصفا بلعب أول خمس مباريات قادمة على أرضه دون حضور الجمهور ضمن مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، مع إغلاق كامل الملعب وفقا للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق.

رابعا: قرار قابل للاستئناف وفقا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

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وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت حل مجلس إدارة ‎نادي ‎"الصفا" بالمنطقة الشرقية وإحالة أعضائه إلى الجهات المعنية، وحرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى.

وقالت الوزارة في بيان: "إشارة لما تم بصدده من تجاوزات قامت بها رابطة جمهور نادي الصفا بمخالفة المادة (1/8) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على (الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة)".

المصدر: "saff.com.sa"