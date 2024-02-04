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مقاتل روسي يسقط بضربة قاضية قوية (فيديو)

الرياضة

مقاتل روسي يسقط بضربة قاضية قوية (فيديو)
Globallookpress /Diego Ribas
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خسر المقاتل الروسي مسلم ساليخوف أمام الأمريكي راندي براون في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة "UFC Fight Night 235a" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وسقط المقاتل الروسي بالضربة القاضية في الدقائق الأولى من النزال، الذي جرى في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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وتعرض مسلم ساليخوف، البالغ من العمر 39 عاما، بذلك للهزيمة الخامسة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 19 انتصارا.

في المقابل حقق راندي براون، البالغ من العمر 33 عاما، فوزه الثامن عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 هزائم أيضا.

المصدر: RT 

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