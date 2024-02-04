مانشستر يونايتد يكرم وفادة وست هام يونايتد بثلاثية

أنجز فريق مانشستر يونايتد مهمته أمام ضيفه وست هام يونايتد، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح المهاجم الهولندي راسموس هويلوند التسجيل لفريق "الشياطين الحمر" في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

بينما تكفل النجم الأرجنتيني الصاعد أليخاندرو غارناتشو بأحراز الهدفين الآخرين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (46، 80) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أولد ترافورد".

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وحقق فريق مانشستر يونايتد بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، وينتزع المركز السادس في ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، من نادي وست هام يونايتد بالذات بفارق نقطتين.

المصدر: RT