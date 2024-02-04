حامي عرين "النشامى" أبو ليلى وصخرة دفاعه نصيب يتعهدان بتقديم هدية للجماهير

أكد حارس مرمى المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى وزميله المدافع عبد الله نصيب أن منتخب "النشامى لن يخيب ظن جماهيره، وسيحاول الظفر ببطاقة العبور إلى نهائي كأس آسيا "قطر 2023".

وعبر اللاعبان يزيد أبو ليلى، وعبد الله نصيب، عن فخرهما الكبير بتأهل منتخب الأردن لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي للبطولة القارية، عقب فوزه على نظيره الطاجيكي (1-0) يوم الجمعة الماضي، على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وسيكون منتخب "النشامى" في الدور نصف النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، يوم الثلاثاء المقبل، على موعد مع نظيره الكوري الجنوبي، الذي تغلب بدوره على نظيره الأسترالي مساء يوم الجمعة الماضي أيضا، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

وقال اللاعبان إنهما يشعران بسعادة غامرة بعد أن نجح "النشامى" في إدخال الفرحة والسعادة على قلوب الجماهير الأردنية والعربية التي ساندت المنتخب في البطولة.

وأوضح أبو ليلى ونصيب في تصريحات للإعلام الرياضي القطري اليوم الأحد، أن الضغوطات والانتقادات التي عشناها قبل البطولة عادت بالإيجاب علينا في كأس آسيا، مؤكدا أن الوصول للمربع الذهبي كان حلما كبيرا للجماهير الأردنية والحمد لله انه تحقق أخيرا.

وعن مواجهة كوريا الجنوبية بالنصف النهائي، قال اللاعبان، إننا نحترم "الشمشون" الكوري ولكننا لا نخشاه وقد واجهناه في الدور الأول ونعرف طريقة لعبه.

وعن طموحاتهما في البطولة، لفتا الى أن الطموح لن يتوقف في دور الأربعة والهدف المقبل هو النهائي الكبير، وعن الرسالة والوعد الذي يقدمانه لجماهير "النشامى"، أكد أبو ليلى ونصيب أن الوعد في ملعب "لوسيل" المونديالي الذي سيحتضن المباراة النهائية.

وقال أبو ليلى إن طموحنا يزداد يوما بعد يوم ومن لقاء لآخر وسقف أهدافنا أصبح كبيرا، لأننا نؤمن بقدراتنا وثقتنا في أنفسنا على تقديم الأفضل ومواصلة المشوار الآسيوي، نعرف ان المهمة لن تكون سهلة والمربع الذهبي ستكون مواجهاته أقوى وأصعب لأنها تجمع بين أفضل 4 منتخبات تمكنت من الوصول لهذا الدور بالمحطة الأخيرة للبطولة الآسيوية.

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وأكد أننا سندخل مباراة كوريا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز والعبور للدور النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، لأنه لم يتبق عن الحلم سوى خطوة واحدة، هدفنا هو الوصول للمباراة النهائية، وسنحاول تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل الذي هو هدف النشامى لإسعاد الجماهير العريضة التي تشجعنا وتساندنا في كل مباراة.

وشدد أبو ليلى على أن من حق الجماهير الأردنية أن يحلموا بوصول منتخبهم إلى النهائي بما اننا في الدور نصف النهائي، حيث بقيت خطوة واحدة من أجل الوصول للدور النهائي الذي يعتبر بمثابة حلم نسعى لتحقيقه كلاعبين وجماهير، بعدما كسرنا الحاجز ووصلنا لدور الأربعة الكبار، إننا نعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ويجب التحضير الجيد والاستعداد للقاء "الشمشون" الكوري في الدور نصف النهائي من أجل كتابة تاريخ جديد للكرة الأردنية.

من جانبه، أكد صخرة دفاع المنتخب الأردني، نصيب، أن لاعبي المنتخب سيبذلون قصارى جهودهم من أجل التواجد في المباراة النهائية على استاد "لوسيل المونديالي" والمنافسة على اللقب القاري بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصلوا عليها بالتواجد في نصف النهائي، حيث لا يزال لدى اللاعبين الكثير ليقدموه في المباراة المقبلة.

وأعرب نصيب عن سعادته بالمساهمة في تسجيل هدف التأهل لنصف النهائي، مشيدا بالحضور الجماهيري الكبير في المدرجات حيث يتواجد أكثر من 35 ألف مشجع لحضور مباراة النشامى مع كوريا الجنوبية، مبينا أن الجماهير كما دعمتنا سوف نهديها التأهل للمباراة النهائية.

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وقال نصيب، سعادتي لا توصف بالإنجاز الذي حققناه، وفخر كبير لنا أن نتواجد في نصف نهائي بطولة كأس آسيا قطر 2023، لإسعاد الشعب الأردني والجماهير العربية، وأن هذه اللحظات كنت أحلم بها منذ الصغر والآن الحلم يتحقق وبالعزيمة والإصرار قادرون على الوصول لأبعد نقطة.

وأضاف أننا لعبنا مباريات قوية في البطولة وحققنا نتائج مميزة، وأعتقد أننا وصلنا للمكان الذي نستحقه، ولا يزال في جعبتنا الكثير، وسنقدم أفضل ما لدينا في نصف النهائي لتحقيق حلم الأردنيين بالتواجد في النهائي وحصد اللقب.

وحول رؤيته لكيفية إيقاف خط الهجوم الكوري، أشار نصيب الى أن مباراتنا المقبلة ستكون مختلفة ولن نسمح للكوري بالتسجيل وسيكون تركيزنا عاليا في هذه المباراة، و"الريمونتادا الكورية" لن تتكرر أمامنا مجددا وقادرون على إيقاف خطورتهم ولدى النشامى الكثير ليقدموه في هذه المباراة.

المصدر: "petra.gov.jo"