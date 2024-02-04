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احتفالات غير مسبوقة لجماهير كوت ديفوار في باريس (فيديو)

الرياضة

احتفالات غير مسبوقة لجماهير كوت ديفوار في باريس (فيديو)
احتفالات جماهير كوت ديفوار
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أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالات غير مسبوقة لجماهير كوت ديفوار في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تأهل فريقهم لكرة القدم لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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وتمكن منتخب كوت ديفوار من التأهل عقب الفوز على منتخب مالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب السلام في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وافتتح مهاجم سالزبورغ السويسري نيني دورغيليس التسجيل لمالي في الدقيقة (73) وعادل مهاجم برايتون الإنجليزي سيمون أدينغرا النتيجة في الدقيقة (90).

ومع ذهاب المباراة إلى الوقت الإضافي، سجل عمر دياكيتيه هدفا قاتلا في الدقيقة (120+2) لكوت ديفوار الساعية للفوز بلقبها الثالث.

وبذلك يضرب الأفيال موعدا في نصف النهائي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.

المصدر: أ ب

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