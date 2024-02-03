المنتخبات المتأهلة لـ"المربع الذهبي" لكأس آسيا.. بوجود منتخبين عربيين

أسدل الستار مساء اليوم السبت، على منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، بتأهل منتخب قطر، حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور.

وأكمل منتخب قطر عقد الدور قبل النهائي لمسابقة كأس آسيا 2023، حيث لحق بركب كل من المتأهلين، الأردن، كوريا الجنوبية، وإيران.

وجاءت نتائج مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023، كالتالي:

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طاجيكستان – الأردن (0-1)

أستراليا – كوريا الجنوبية (1-2)

إيران – اليابان (2-1)

قطر – أوزبكستان (1-1) ركلات الترجيح (3-2).

الدور نصف النهائي:

يوم الثلاثاء 6 فبراير:

الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش

الأردن – كوريا الجنوبية

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يوم الأربعاء 7 فبراير:

الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش

إيران – قطر

نهائي كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023":

يوم السبت 10 فبراير 2024

الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش

المصدر: RT