السعودية.. تأجيل نزال على لقب بطل العلم للملاكمة للوزن الثقيل لسبب طارئ

تأجل النزال المرتقب بين بطلي العالم الملاكمة للوزن الثقيل، البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني ألكسندر أوسيك، الذي كان من المقرر أن يقام في السعودية يوم 17 فبراير 2024.

وجاء ذلك بعد أن تعرض تايسون فيوري، حامل حزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، لجرح في جبهته تعرض له أثناء التمرينات يوم الجمعة، ما تطلب خياطته.

ونشر فيوري، الملاكم الملقب بـ"ملك الغجر"، صورته عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" وعلق: "أشعر بحزن كبير بعد مرور وقت كبير في الاستعداد للنزال، أشعر بالأسف تجاه منظمي الحدث الكبير، وأتطلع لإعادة جدولة النزال قريبا".

instagram/tysonfury

في المقابل، قال ايجيس كليماز مدير أعمال أوسيك، بطل "WBA Super, WBO, IBF, IBO, The Ring" إن فيوري يفعل أي شيء لتجنب مواجهة بطل العالم الأوكراني، وأضاف: "فيوري جبان وطلب من منافسه في التمرينات التسديد بقوة على جبهته كي يهرب".

المصدر: "russian.rt.com"