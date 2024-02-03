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شاهد.. أهداف النصف الأول من "المربع الذهبي" لكأس إفريقيا

الرياضة

شاهد.. أهداف النصف الأول من
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تأهل منتخبا نيجيريا وجمهورية الكونغو إلى الدور قبل النهائي للنسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار "ساحل العاج".

وجاء تأهل "نسور" نيجيريا على حساب نظيره الأنغولي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد مهاجمه أديمولا لوكمان في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

بينما بلغ منتخب جمهورية الكونغو على حساب نظيره الغيني، بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمتهما على ملعب "الحسن واتارا - Alassane Ouattara Stadium" بمدينة أبيدجان أيضا.

تقدم المنتخب الغيني بهدف مبكر سجله مهاجمه محمد بايو في الدقيقة من ركلة جزاء.

ورد منتخب الكونغو بثلاثة اهداف متتالية، عبر كل من اللاعبين جمهورية الكونغو، شانسيل مبيمبا، ويوان ويسا، آرثر ماسوكو في الدقائق (27، 65 من ركلة جزاء، 82) على الترتيب.

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وسيكون المنتخب النيجيري بقيادة مدربه، البرتغالي جوزيه بيسيرو، في الدور نصف النهائي، بانتظار الفائز من مواجهة منتخبي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا، اليوم السبت.

بينما سيلعب منتخب جمهورية الكونغو مع الفائز في اللقاء الذي سيجمع منتخبي مالي وكوت ديفوار، اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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