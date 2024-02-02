لاعب سوري يخطف أنظار أعرق ناد في مصر

خطف محمود الأسود لاعب نادي الكرامة السوري أنظار نادي الزمالك المصري، مما دفع النادي المصري لاستعارة اللاعب من ناديه لمدة موسم ونصف خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

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وجاء مد فترة القيد ليوم 6 فبراير الجاري، ليعيد محمود الأسود لحسابات الزمالك ويتم التوصل لاتفاق مع ناديه لاستعارته لمدة موسم ونصف.

ونال محمود الأسود صاحب الـ20 عاما إعجاب هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا ومساعده محمود فايز، لاسيما وأن اللاعب كان يشارك مع منتخب سوريا في منافسات كاس آسيا قبل أن يودع البطولة بعد الخسارة من إيران في ثمن النهائي.

ونجح مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوي، بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة، مع رحيل أكثر من لاعب.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندي، الفلسطيني ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبي.

المصدر: اليوم السابع