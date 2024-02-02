بيغ رامي يهاجم وكيل محمد صلاح بسبب مصر

تحدث رامي السبيعي الشهير ببيغ رامي، بطل كمال الأجسام المصري، عن رحيل محمد صلاح من صفوف المنتخب عقب تعرضه للاصابة.

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وأكد بيغ رامي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" المصرية أن محمد صلاح نموذج يفخر به الجميع بموهبته وبما يقدمه مع في الفترة الحالية مع فريقه، مشيرًا إلى أنه يملك ميزة أنه لديه صلابة عقلية كبيرة وهو ما جعله محمد صلاح.

وكشف عن رأيه في رحيله عن المنتخب للعلاج في ليفربول: "محمد صلاح لاعب كبير، ولديه التزام لدى بلده، قد يكون خانه التوفيق في التصرف، قد لا نملك وجهة نظره، لا أعرف الكواليس".

وأضاف بطل كمال الأجسام: "محمد صلاح رمز، حتى لو لم يدرك هو هذا الأمر، نحن ندرك هذا، هذا ليس بإرادته هذا قدره يجب التفكير مرة واثنين وثلاثة، حتى لو حساب نفسك، الجميع يراك نموذج".

ووجه رامي رسالة إلى رامي عباس، وكيل أعمال صلاح قائلا: "لا أفهم إن وكيل أعمال يتدخل في حياة لاعب مثل صلاح، لدرجة أن يكون له الحرية في إبداء رأيه في قرارات الشخصية لا أفهم لماذا؟ ولا أفهم لماذا يتحدث باسمه".

وأضاف: "لا يصح أن تخرج وتتحدث باسم محمد صلاح، هو كبير وعاقل ومدرك ويستطيع التحدث عن نفسه، ويقنع الناس والكلام يخرج من قلبه".

وأتم بيج رامي حديثه قائلًا: "أطروحات رامي عباس غريبة، ولو فكر 5 دقائق ما كان قالها".

وواصل: "أطالب رامي عباس مدير أعمال محمد صلاح بعدم الحديث باسمه للجماهير، فصلاح ناضج بما يكفي لتوصيل رسائله للجماهير والحديث بما يراه، كما أن دور رامي عباس ليس الحديث باسم صلاح".

وأشار إلى أن الثنائي أكرم توفيق وحسين الشحات لاعبي الأهلي، استحق التواجد في منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، موضحا أنه يطالب الاتحاد المصري بالرحيل فورا لأنه لم يحقق أي تطوير.

وعن ارتباطاته المقبلة، قال بيج رامي إنه يستعد بكل قوة لخوض منافسات مستر أولمبيا التي تقام في شهر ديسمبر المقبل، موضحا أن هناك مشاريع خاصة يقوم بها في المرحلة الحالية في مجال كمال الأجسام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية