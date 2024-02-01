نادي النصر ينشر صورة تحسم موقف رونالدو من "الرقصة الأخيرة" أمام ميسي

أثار نادي النصر السعودي الجدل حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، في المباراة المرتقبة ضد إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الخميس، في كأس موسم الرياض.

وتطلق على المباراة إعلاميا اسم "الرقصة الأخيرة" كونها قد تجمع رونالدو وغريمه ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، لآخر مرة.

وأثيرت الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو في المباراة بسبب الإصابة، التي أدت أيضا لإلغاء جولة الصين الودية، استعدادا للنصف الثاني من الموسم.

ونشر نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" ظهر اليوم، صورة تقديمية للمباراة، لم يظهر فيها النجم البرتغالي، ربما أشار إلى غياب "الدون" عن الموقعة المرتقبة اليوم بطريقة غير مباشرة.

ويظهر في الصورة المنشورة كل من الخماسي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، والسعودي عبد الإله العمري، والإسباني إيمريك لابورت، والكرواتي مارسيلو بروزفيتش، والسعودي سلطان الغنام.

وعلق الحساب "الشوق لرجعته لا يحتمل، اليوم يظهر العالمي".

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ويخوض النصر اليوم مباراته الأولى بعد غياب شهر كامل، إذ كانت آخر مباراة لعبها ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين، يوم 30 ديسمبر الأول الماضي.

المصدر: "@AlNassrFC"