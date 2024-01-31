راكيتيتش إلى السعودية.. صفقات "الميركاتو الشتوي" بدوري "روشن"

أسدل الستار على سوق الانتقالات الشتوية في السعودية، والذي امتد من 1 يناير الجاري وحتى يوم أمس الثلاثاء 30 يناير 2024، بعقد عدة صفقات في الساعات الأخيرة من "الميركاتو".

وأبرمت 8 أندية عددا من الصفقات، أبرزها انضمام اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى صفوف نادي الشباب، لمدة عام ونصف العام، قادما من نادي إشبيلية الإسباني.

كما كشف نادي الشباب عن ضم البرازيلي فيتينيو على سبيل الإعارة من نادي الاتفاق، ومصعب الجوير من نادي الهلال ومصطفى ملائكة من نادي الفتح.

بينما أعلن نادي النصر تعزيز صفوفه باللاعب الأسترالي عزيز بيهيتش، قادما من نادي ملبورن سيتي الأسترالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، إضافة إلى إعادة تسجيل حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا في كشوفات النادي.

وعزز نادي اتحاد جدة صفوفه بكل من فواز الصقور وحامد الغامدي وأحمد الغامدي ومحمد المحاسنة وسعد آل موسى.

بينما اكتفى نادي الهلال بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي رينان لودي في وقت سابق، إلى جانب قيد حارس المرمى محمد الربيعي في كشوفات الفريق.

وجاءت التعاقدات الأخرى على الشكل التالي:

نادي الاتفاق: الإيفواري سيكو فوفانا، الإسباني ألفارو ميدران، الكاميروني كارل توكو إيكامبي، خالد الغنام، عبد الله مادو، هارون كمارا، عبد الرحمن العبود.

نادي التعاون: إبراهيم الشعيل، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، محمد محزري، صالح أبو الشامات، محمد بكر، محمد الكويكبي.

نادي أبها: الكونغولي مارسيل تيسيراند، إبراهيم الزبيدي.

نادي الخليج: نايف مسعود.

المصدر: وكالات