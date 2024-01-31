موعد مباريات كأس إفريقيا 2023

تنطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الدور ربع النهائي للنسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير 2024.

يوم الجمعة 2 فبراير 2024:

الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش

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المباراة رقم (45): نيجيريا – أنغولا

الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (46): جمهورية الكونغو – غينيا

يوم السبت 3 فبراير 2024:

الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (47): مالي – كوت ديفوار

الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش

المباراة رقم (48): الرأس الأخضر – جنوب إفريقيا.

الدور نصف النهائي:

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الفائز من المباراة رقم 45 - الفائز من المباراة رقم 48

الفائز من المباراة رقم 46 - الفائز من المباراة رقم 47

المركز الثالث:

الخاسر من المباراة رقم 49 - الخاسر من المباراة رقم 50

نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023":

الفائز من المباراة رقم 49 - الفائز من المباراة رقم 50.

المصدر: RT