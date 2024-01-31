الشرطة تحذر جماهير ليفربول من "خدعة" تشابي ألونسو

تسببت الشائعات المستمرة حول تولي الإسباني تشابي ألونسو مهمة تدريب ليفربول الإنجليزي خلفا ليورغن كلوب، بعملية احتيال غريبة وقعت في تايلاند.

وأعلن المدرب الألماني كلوب في خبر صادم الجمعة الماضية أنه سيترك "الريدز" في نهاية الموسم، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي استلم الإشراف عليه منذ 2015.

لتظهر التكهنات حول العديد من الأسماء البديلة، وأبرزها ألونسو لاعب وسط ليفربول وريال مدريد الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني السابق، والذي يبرز كمدرب مع ليفركوزن في الدوري الألماني.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أحد الأشخاص قام بإرسال رسائل على موقع "إنستغرام" للمشجعين لمطالبتهم بالتبرع بمبلغ 300 باهت تايلاندي، أي ما يعادل 8 يورو.

وتقول الرسالة المكتوبة باللغة التايلاندية والتي أرسلها الشخص المحتال من حساب يحمل اسم مدرب ليفركوزن:"أنا تشابي ألونسو، سأتولى تدريب ليفربول الموسم المقبل، ولكن ليس لدي المال الكافي من أجل رحلتي إلى إنجلترا".

🚨 Thailand Police have warned people not to fall for online scammers impersonating Xabi Alonso.



In the scam, Alonso's fake verified Instagram account asks donations of 300 baht (€7.85) to help pay for a plane ticket to Liverpool.



Message in Thai says: "I am Xabi Alonso, I… pic.twitter.com/e0ZwflQ0a6 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 30, 2024

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ونظرا للشعبية الواسعة التي يحظى بها الدوري الإنجليزي وليفربول على وجه التحديد حيث توجد القمصان الحمراء للنادي وشعاراته في كل مكان تقريبا، على الملابس، في سيارات الأجرة أو المتاجر في تايلاند، لجأ مكتب التحقيقات المركزي في البلاد إلى تحذير المشجعين من هذه الخدعة.

وقال المكتب في بيان رسمي:"يا جماهير ليفربول، اهدأوا، تشابي لم يصبح مدربا بعد، ولكن هناك شخص محتال بالفعل يتقمص شخصيته".

جدير بالذكر أن ألونسو سبق أن ارتبط كذلك بالانتقال إلى ريال مدريد قبل قيام النادي الإسباني بتجديد عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

المصدر: "وسائل إعلام"