السعودية تخوض إحدى أقوى مباريات كأس آسيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

يحتضن استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية، وذلك ضمن دور الـ16 لكأس آسيا بكرة القدم.

وسيطلق حكم الساحة الأوزبكي ألغيز تاتاشيف صفارة بداية مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينيتش، الساعة (19:00) بتوقيت السعودية.

واختار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشمشون" الكوري:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، محمد البريك

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري.

وسيكون الفائز في هذه المباراة بين منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية على موعد في الدور ربع النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا، مع منتخب أستراليا، الذي اكتسح نظيره الإندونيسي بأربعة اهداف من دون رد في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، عبر الرابط التالي: السعودية تخوض إحدى أقوى مباريات كأس آسيا "قطر 2023".

المصدر: RT