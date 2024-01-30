الحكومة المصرية تعلق على خروج منتخب البلاد من أمم إفريقيا

علق وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، على خروج منتخب مصر، من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية، في الدور ثمن النهائي.

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وقال وزير الرياضة في مقطع فيديو مع القاهرة 24: زيي زي كل المصريين مش مبسوط ولازم اتحاد الكرة يشوف التقرير بتاعه إيه والحلول إيه.

وأضاف وزير الرياضة: عندنا كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026 وولادنا ومنتخبنا لازم يبقى في حلول.

وحول رأيه في رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قال وزير الرياضة: لا أستطيع التعليق على مسألة رحيل فيتوريا وتغييره بمدرب آخر.

وفي وقت سابق، انتهت مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، التي جمعت كلا المنتخبين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وحسم منتخب الكونغو الديمقراطية تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد الفوز على الفراعنة، بنتيجة 8-7 عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة التي حسمها منتخب الفهود لصالحه، يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره غينيا في الدور ربع النهائي، وبالتحديد يوم الجمعة المقبل 2 فبراير المقبل.

المصدر: القاهرة 24