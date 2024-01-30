بعد فوز الهلال على زملاء ميسي.. تركي آل الشيخ يفاجئ أسطورة "الزعيم"

فاجأ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الأسطورة السعودية محمد الشلهوب، نجم الهلال السابق ومساعد المدرب البرتغالي جورج جيسوس حاليا، وذلك بعد مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

وفي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" كشف نجم الهلال السابق محمد الشلهوب عن موافقة تركي آل الشيخ على إقامة حفل اعتزاله.

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وجاء ذلك على هامش مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي التي حسمها الزعيم (4-3)، أمس الاثنين، في مستهل مباريات كأس موسم الرياض، التي تزامنت مع افتتاح ملعب الأزرق الجديد "المملكة أرينا".



وعلق الشلهوب، المدرب المساعد بالجهاز الفني للهلال حاليا، على الفيديو قائلا: "تقدير غير مستغرب، وتكريم شرفت به من معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ بعد تكفله بإقامة حفل اعتزالي".



وأوضح: "شكرا لمعاليه على دعمه الدائم، الذي يأتي امتدادا لما يجده القطاع الرياضي من اهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة -رعاها الله-".



وكان محمد الشلهوب أعلن اعتزاله اللعب في سبتمبر 2020، عقب أيام قليلة على تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة 16 في تاريخه، بعد مسيرة مظفرة وقع فيها على إنجازات عديدة.



ويعتبر هذا اللقب رقم 33 الذي يحققه الشلهوب مع نادي الهلال، وكان أبرز إنجازاته الفوز بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 2000 ودوري أبطال آسيا 2019.

المصدر: "وسائل إعلام"