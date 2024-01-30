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شاهد كيف ودعت الجماهير القطرية "الفدائيين" بعد الخروج من كأس آسيا

الرياضة

شاهد كيف ودعت الجماهير القطرية
Globallookpress
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تعرض المنتخب الفلسطيني لخسارة أمام نظيره القطري 1-2، الاثنين، في مباراة أقيمت على أرض استاد البيت، ضمن منافسات دور الـ 16 في نهائيات كأس آسيا.

وانتهى بذلك مشوار المنتخب الفلسطيني في بطولة القارة الصفراء، فيما بلغ المنتخب القطري، صاحب الأرض والضيافة، الدور ربع النهائي.

وبعد صافرة النهاية، قامت الجماهير القطرية بتوجيه التحية للاعبي المنتخب الفلسطيني إذ صفقوا لهم ورددوا هتافات "فلسطين حرة"، "بالروح بالدم نفديك فلسطين"، عقب الأداء الذي ظهروا عليه في البطولة بنسختها الـ18، والتي حققوا فيها إنجازهم التاريخي بتجاوز دور المجموعات.

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وسيكون منتخب قطر على موعد في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023، مع الفائز في المباراة التي ستجمع منتخبي أوزبكستان وتايلاند، اليوم الثلاثاء، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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