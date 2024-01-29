لاعب إيطالي يتعرض لموجة انتقادات بسبب فيديو قارن فيه بين بوتين وبايدن

قارن مهاجم المنتخب الإيطالي السابق لكرة القدم ماريو بالوتيلي سلوك الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

ونشر بالوتيلي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" على خاصية الستوري، يظهر سلوك رئيسي البلدين.

وظهر بايدن الذي كان ينظر إلى ساعته خلال مراسم تشييع جندي أمريكي، فيما أظهر الفيديو بوتين وهو يقف تحت المطر دون مظلة وهو يضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في تكريم الجنود الذين سقطوا لأجل البلاد.

وكتب بالوتيلي: "الفرق"، مع علمي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت قصير، قام اللاعب بحذف الفيديو، وأوضح أن منشوره ليس سياسيا بطبيعته، ولكنه يوضح الاختلاف في الموقف تجاه ذكرى الموتى، وذلك عقب تعرض اللاعب لموجة انتقادات.

وعلق بالوتيلي: "لم يكن هناك أي شيء سياسي في الفيديو، بل عن كيفية احترام من ضحوا بأرواحهم.. كفاكم نحيبا وافهموا ماذا أقصد!".

لكن الفيديو لقي انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي التي تداولت الستوري رغم حذفها من حساب اللاعب.

Mario Balotelli going down the pro russia route? 😑



Today he’s posted the below video on his IG stories of Biden v putin (before deleting it)



He’s since posted a message that it’s ‘nothing political’ (w a Kazakh rapper who’s big in russia as backg music) 🫠 pic.twitter.com/a16VYJIt9Z — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 28, 2024

The famous Italian football player Mario Balotelli posted a video on his social networks comparing the behavior of Russian and US Presidents Vladimir Putin and Joseph Biden during a minute of silence.



However, after 20 minutes the athlete deleted the video. pic.twitter.com/OzS0h3bhmj — godfather (@Truthgodfather) January 29, 2024

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ويبلغ بالوتيلي من العمر 33 عاما، ولعب خلال مسيرته مع أندية لوميزاني وإنتر وميلان وبريشيا ومونزا الإيطالية ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين ونيس مرسيليا الفرنسيان وسيون السويسري.

ويلعب المهاجم حاليا مع نادي أضنة ديميرسبور التركي.

ومع إنتر توج المهاجم بطلا لإيطاليا ثلاث مرات (2008، 2009، 2010)، كما فاز بكأس إيطاليا (2010) وكأس السوبر الإيطالي (2009)، ودوري أبطال أوروبا (2010).

فاز مع مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي (2012) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2011).

ولعب بالوتيلي 36 مباراة مع المنتخب الإيطالي، وسجل 14 هدفا، وهو الحائز على الميدالية الفضية في بطولة أوروبا 2012.

المصدر: "وكالة تاس"