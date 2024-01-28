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جماهير ليفربول تستقبل كلوب بطريقة خاصة بعد إعلانه الرحيل عن "الريدز" (فيديو)

الرياضة

جماهير ليفربول تستقبل كلوب بطريقة خاصة بعد إعلانه الرحيل عن
AP
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تلقى مدرب ليفربول، لألماني يورغن كلوب، استقبالا حارا من جماهير "الريدز"، عندما دخل ملعب "آنفيلد" للمرة الأولى، بعد إعلانه الجمعة الماضي الرحيل عن النادي مع نهاية الموسم الجاري.

وشهدت الدقائق التي سبقت انطلاق المباراة التي فاز بها ليفربول على نورويتش سيتي (5-2)، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد، وخلال إجراء عمليات الإحماء، ترحيبا حارا بكلوب من قبل الجماهير، التي رفعت صوتها بمجرد ظهور المدرب الألماني على أرض الملعب.

وبدا التأثر واضحا على المدرب الألماني أثناء غناء جماهير ليفربول لأغنيتهم الشهيرة "لن تسير وحيدا".

وكان كلوب، صدم عالم كرة القدم بعد إعلانه بشكل مفاجئ الجمعة الماضي أنه سيترك منصبه كمدرب لفريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي أي قبل عام من نهاية عقده.

وسيبقى اسم المدرب السابق لماينز وبوروسيا دورتموند خالدا في تاريخ ليفربول، بعدما منحه في 2020 لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 1990، وأهداه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ووصل معه إلى النهائي مرتين أيضا عامي 2018 و2022، إضافة إلى إحراز الكأس الإنجليزية (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019).

المصدر: وكالات

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