بوتين ولوكاشينكو يحصلان على قمصان للهوكي على الجليد كهدية خلال زيارتهما لمجمع "SKA Arena"

حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد زيارتهما مجمع "SKA Arena" متعدد الوظائف للرياضات والحفلات الموسيقية في بطرسبورغ على قمصان للهوكي كهدية.

وبعد أن قام الرئيسان يوم الأحد بجولة في مجمع "SKA Arena"، توجه بوتين ولوكاشينكو إلى غرفة خلع الملابس لفريق نادي "SKA" للهوكي على الجليد للحديث مع الرياضيين.

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وفي نهاية هذا اللقاء، الذي جرى في جو مريح وودي، دعا لاعبو الهوكي بوتين ولوكاشينكو للخروج إلى ملعب الجليد لمشاهدة تدريباتهم، وهو ما وافق عليه الرئيسان.

وتم بعدها تقديم قميصين للهوكي على الجليد كهدية لكل من بوتين ولوكاشينكو.

يذكر أن الأشغال في مجمع "SKA Arena"، انتهت في نوفمبر الماضي، ويعد ملعب الهوكي في المجمع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 182.3 ألف متر مربع أكبر ملعب للهوكي في العالم.

المصدر: RT