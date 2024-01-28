جنبت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي جرى سحبها يوم الأحد، الفرق الكبرى خوض مواجهات صعبة.

وسيلعب حامل اللقب مانشستر سيتي، مباراة سهلة نسبيا أمام ضيفه لوتون تاون، فيما يواجه متصدر الدوري ليفربول الفائز من لقاء اتفورد وساوثهامبتون.

وفي ما يلي نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي:

لوتون تاون # مانشستر سيتي

ليفربول # واتفورد أو ساوثهامبتون

شيفيلد وينزداي أو كوفنتري # ميدستون يونايتد

وولفرهامبتون # برايتون

بريستول سيتي أو نوتنغهام فورست # نيوبورت أو مانشستر يونايتد

بورنموث # ليستر سيتي

تشيلسي أو أستون فيلا # ليدز أو بلايموث.

بلاكبيرن أو ريكسهام # نيوكاسل يونايتد.

The draw has been made for the #EmiratesFACup fifth round proper 🚨 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024

المصدر: الاتحاد الإنجليزي