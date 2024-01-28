الدوري الإسباني.. جيرونا يستعيد الصدارة من ريال مدريد

استعاد جيرونا، مفاجأة الموسم، صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه على مضيفه سلتا فيغو بهدف نظيف ضمن المرحلة الـ22 يوم الأحد.

وبعد أقل من 24 ساعة على فوز ريال مدريد الصعب على لاس بالماس 2-1 ليحتل الصدارة، انتزع جيرونا المركز الأول من جديد برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الملكي الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

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وسجل هدف الفوز لجيرونا كريستيان بورتو في الدقيقة 20.

وعاد جيرونا إلى نغمة الفوز بعدما سقط في منتصف الأسبوع على يد ريال مايوركا بنتيجة 2-3 ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا.

وعزز جيرونا أكثر فأكثر وضعيته التي تسمح له بإنهاء الموسم على الأقل في مركز الوصافة، حيث بات يتقدم بفارق 11 نقطة عن برشلونة الثالث والذي سقط أمام فياريال 3-5 أمس السبت.

ويخوض جيرونا ثلاث مواجهات مهمة في سعيه لإحراز اللقب الأول في تاريخه عندما يواجه ريال سوسييداد، ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

المصدر: وكالات