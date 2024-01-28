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أستراليا المفتوحة.. الروسي مدفيديف يفرّط في تقدمه بمجموعتين ويخسر النهائي أمام سينر

الرياضة

أستراليا المفتوحة.. الروسي مدفيديف يفرّط في تقدمه بمجموعتين ويخسر النهائي أمام سينر
AP
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فرّط الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، في تقدمه بمجموعتين ليخسر أمام الإيطالي يانيك سينر الرابع بثلاث مجموعات لاثنتين في أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وبعدما حسم مدفيديف أول مجموعتين لصالحه بواقع 6-3 و6-3 وأعطى الانطباع بأنه في طريقه لخطف اللقب للمرة الأولى في أستراليا والثانية له في البطولات الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز 2021، رد سينر الذي كان قد أطاح بالنجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا من الدور نصف النهائي، بقوة في لقاء دام ثلاث ساعات و44 دقيقة، وهيمن على المجموعات الثلاث الأخيرة.

وجاء فوز الإيطالي بواقع 3-6 و3-6 و6-4، و6-4، و6-3.

وتوج سينر بذلك بأول ألقابه الكبرى.

ويعد مواطن سينر، أدريانو باناتا، آخر إيطالي يفوز بلقب غراند سلام وذلك بإحرازه لقب بطولة رولان غاروس عام 1972.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها مدفيديف نهائي بطولة أستراليا بعدما خسر سابقا أمام دجوكوفيتش عام 2021، ثم الاسباني رافائيل نادال عام 2022.

المصدر: وكالات

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