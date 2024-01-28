كأس آسيا.. كاساس يتحدث عن حظوظ العراق في إحراز اللقب ويعلق على مواجهة الأردن

اعتبر مدرب منتخب العراق، الإسباني خيسوس كاساس أن منتخبه لم يصبح من المرشحين لإحراز لقب كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بمجرد فوزه على اليابان 2-1 في دور المجموعات.

وحقق منتخب "أسود الرافدين" انطلاقة قوية وكان أحد ثلاثة منتخبات فازت في جميع مبارياتها في دور المجموعات، ليبدأ الحديث عن إمكانية تكرار إنجاز نسخة عام 2007 عندما حقق العراق باكورة ألقابه القارية.

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وجاء كلام كاساس يوم الأحد في المؤتمر الصحفي المخصص للمواجهة ضد الأردن المقررة غدا الاثنين في الدور ثمن النهائي وقال "لسنا مرشحين، لم تتغير قائمة المرشحين منذ بداية البطولة، ويأتي في المقدمة منتخبات اليابان وكوريا وأستراليا".

وتابع "الفوز على اليابان لم يغير شيئا من حظوظنا، لكن في المقابل، نستطيع الفوز على أي منتخب لكن يجب أن نكون في كامل تركيزنا لآن كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة، ركلة جزاء من هنا أو حالة طرد من هناك ونصبح خارج المعادلة".

وأوضح "نحن سعداء لما قدمناه في الدور الأول والشعب العراقي سعيد ايضا بما تحقق".

وعن المباراة ضد الأردن قال "ستكون مباراة صعبة لكلا المنتخبين، كلانا حقق نتائج جيدة في دور المجموعات، أسلوبنا مماثل إلى حد ما".

وتابع "يملك المنتخب الأردني تنظيما كبيرا، وثلاثة مهاجمين يملكون الموهبة".

وكان قد التقى المنتخبان العرافي والأردني في دورة دولية استضافتها الأردن في أكتوبر الماضي وفاز العراق بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات