بايرن ميونخ يتعرض لنكسة جديدة

تعرض بايرن ميونخ بطل ألمانيا إلى نكسة جديدة بعدما عانى نجمه الفرنسي كينغسلي كومان من إصابة قوية في الركبة، مما سيبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

وخرج ابن الـ27 عاما في الدقيقة 26 المباراة التي فاز بها الفريق البافاري على جاره أوغسبورغ 3-2 في الدوري الألماني لكرة القدم أمس السبت.

ووصف مدرب بايرن ميونخ توماس توخل إصابة كومان بـ"الصعبة جدا".

وأضاف توخل بعد نهاية مباراة أوغسبورغ قائلا، إن الإصابة "في الركبة. يجب أن ننتظر الصور لتخبرنا المزيد، لكن يبدو أن الإصابة خطيرة لأنها كانت مؤلمة لدرجة استحالة مواصلته اللعب".

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وتابع "سنقوم بفحص الأربطة (الركبة) غدا من خلال التصوير"، مشددا "لا أريد التكهن".

وبات من المؤكد أن يغيب كومان لأسابيع عدة ليخسر بايرن جهوده في مباريات حساسة مقبلة أبرزها أمام كل من باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني في 10 فبراير المقبل ولاتسيو الإيطالي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الـ14 من فبراير أيضا.

وانضم الدولي الفرنسي إلى قائمة كبيرة من الغياب في صفوف النادي البافاري ذلك إلى جانب مواطنه دايو أوباميكانو ويوزوا كيميش والنمساوي كونراد لايمر وسيرج غنابري، فيما يغيب المغربي نصير مزراوي والسنغالي بونا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، والكوري الجنوبي مين-جاي كيم المتواجد مع بلاده في قطر لخوض كأس آسيا.

المصدر: وكالات