مدرب منتخب مصر يستقر على 3 تعديلات في تشكيلة "الفراعنة" لمواجهة الكونغو الديمقراطية

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن التشكيلة المتوقعة لمنتخب "الفراعنة" لمواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.

وتدخل مصر اللقاء دون قائدها ومهاجمها الأبرز محمد صلاح (31 عاما) المصاب في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال لقاء غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

إقرأ المزيد

وبالإضافة لصلاح، يعاني منتخب مصر من سلسلة إصابات أبرزها الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف خلال لقاء الرأس الأخضر وسيغيب لثلاثة أشهر، ولاعب الوسط المتألق إمام عاشور الذي أصيب بارتجاج في المخ خلال التدريب.

وبحسب شوبير، فيتوقع أن يجري مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا ثلاثة تعديلات على تشكيلته الأساسية التي خاضت المواجهة الأخيرة ضد الرأس الأخضر 2-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتوقع أن يدفع فيتوريا من البداية بالظهير الأيسر محمد فتحي بدل أحمد فتوح، ومحمد أبوجبل بدل محمد الشناوي المصاب، ومحمود حسن تريزيغيه بدل إمام عاشور المصاب أيضا.

وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية بحسب شوبير: محمد أبو جبل ـ محمد هاني ـ أحمد حجازي ـ محمد عبد المنعم ـ محمد حمدي ـ مروان عطية ـ حمدي فتحي ـ زيزو ـ تريزيغية ـ مرموش ـ مصطفى محمد.

المصدر: وكالات