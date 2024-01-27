مشجع غاضب يطارد الحكم في مباراة بالدوري الإنجليزي احتجاجا على احتسابه ركلة جزاء في وقت قاتل (فيديو)

ركض مشجع غاضب لفريق بورت فيل واقتحم الملعب وطارد حكم مباراة فريقه ضد بورتسماوث ضمن دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي احتجاجا على قراره بمنح ركلة جزاء لصالح الفريق المنافس.

وحاول المشجع مواجهة الحكم كريغ هيكس بعد أن حكم بضربة جزاء في الدقيقة 88 لبورتسماوث الذي حقق فوزا بهدف مقابل لا شيء على الفريق الزائر.

A Port Vale fan has just chased the referee off the pitch due to a penalty decision. Madness.pic.twitter.com/zaiO3rKT2Z — The72 - We Love the #EFL (@_The72) January 27, 2024

وطارد المشجع هيكس الذي ركض نحو نفق اللاعبين قبل أن يتدخل أفراد طاقم التدريب على خط التماس لإيقاف المشجع.

A Port Vale fan ran onto the pitch and chased the ref off it, after he gave Portsmouth a late penalty… 😭🤦‍♂️

pic.twitter.com/KFDVAlCSfC — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) January 27, 2024

ونشر بورت فيل بيانا على حساباته قائلا إنه يدين تصرفات المشجع "وسيعمل مع السلطات المعنية على ضمان التعامل مع الأمر والفرد دون تسامح".

وتركت الخسارة بورت فيل بعيدا عن منطقة الهبوط بمركز واحد فقط.

المصدر: أ ب