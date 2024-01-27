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مشجع غاضب يطارد الحكم في مباراة بالدوري الإنجليزي احتجاجا على احتسابه ركلة جزاء في وقت قاتل (فيديو)

الرياضة

مشجع غاضب يطارد الحكم في مباراة بالدوري الإنجليزي احتجاجا على احتسابه ركلة جزاء في وقت قاتل (فيديو)
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ركض مشجع غاضب لفريق بورت فيل واقتحم الملعب وطارد حكم مباراة فريقه ضد بورتسماوث ضمن دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي احتجاجا على قراره بمنح ركلة جزاء لصالح الفريق المنافس.

وحاول المشجع مواجهة الحكم كريغ هيكس بعد أن حكم بضربة جزاء في الدقيقة 88 لبورتسماوث الذي حقق فوزا بهدف مقابل لا شيء على الفريق الزائر.

وطارد المشجع هيكس الذي ركض نحو نفق اللاعبين قبل أن يتدخل أفراد طاقم التدريب على خط التماس لإيقاف المشجع.

ونشر بورت فيل بيانا على حساباته قائلا إنه يدين تصرفات المشجع "وسيعمل مع السلطات المعنية على ضمان التعامل مع الأمر والفرد دون تسامح".

وتركت الخسارة بورت فيل بعيدا عن منطقة الهبوط بمركز واحد فقط.

المصدر: أ ب

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