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رسميا.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة ويحدد الموعد

الرياضة

رسميا.. تشافي يعلن رحيله عن برشلونة ويحدد الموعد
AP
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أعلن مدرب نادي برشلونة لكرة القدم تشافي هرنانديز يوم السبت أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام فياريال 3-5 في المرحلة الـ22 من الدوري الإسباني.

وجاءت هزيمة برشلونة أمام فياريال بعد أيام قليلة، من خسارة الفريق بطولة كأس السوبر الإسباني وتوديع كأس إسبانيا.

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وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني عام 2025، في مؤتمر صحفي عقب مباراة فياريال: "في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس (جوان لابورتا) ومع الجهاز الفني".

وأضاف: "النادي بحاجة إلى تغيير في الديناميكية.. نحن نلعب مع الكثير من التوتر، أفضل شيء هو الرحيل".

وتابع: "في الأشهر المتبقية، يمكننا تقديم موسم جيد، هذه هي الرسالة التي أود أن أقدمها، مع راحة البال عند اتخاذ هذا القرار ومع التفكير السليم في النادي أكثر من نفسي".

وأكمل: "أعتقد أن هذا القرار يخفف الوضع، لقد تم القيام بعمل جيد للغاية، ولكن أعتقد أن مشروعي يجب أن يستمر حتى 30 يونيو فقط".

المصدر: وكالات

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