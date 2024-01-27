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متفرج يتحول إلى حكم في مباراة بالدوري الألماني بعد إصابة مساعد الحكم (فيديو)

الرياضة

متفرج يتحول إلى حكم في مباراة بالدوري الألماني بعد إصابة مساعد الحكم (فيديو)
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تحول متفرج في مواجهة جمعت بين فولفسبورغ وكولونيا في الدوري الألماني لكرة القدم يوم السبت إلى حكم المباراة الرابع بعد إصابة مساعد الحكم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 14 عندما سدد لاعب كولونيا ماكس فينكجراف كرة قوية في وجه مساعد الحكم ثوربن سيفير الذي كان قريبا من الملعب.

وبدا مساعد الحكم مترنحا وخرج من الملعب بمساعدة الفريق الطبي. وحل محله الحكم الرابع نيكولاس فينتر.

وبعد مناشدة المتفرجين للعثور على أي متفرج من الحكام المؤهلين، تقدم توبياس كرول، 32 عاما، لتولي دور الحكم الرابع كبديل في حالات الطوارئ.

وقام كرول وهو حارس مرمى نادي إم تي في غيفهورن في دوري الدرجة السادسة الألماني، بتغيير ملابسه ليرتدي بذلة رياضية سوداء وينضم لفريق التحكيم الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة فولفسبورغ وكولونيا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: أ ب

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