متفرج يتحول إلى حكم في مباراة بالدوري الألماني بعد إصابة مساعد الحكم (فيديو)

تحول متفرج في مواجهة جمعت بين فولفسبورغ وكولونيا في الدوري الألماني لكرة القدم يوم السبت إلى حكم المباراة الرابع بعد إصابة مساعد الحكم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 14 عندما سدد لاعب كولونيا ماكس فينكجراف كرة قوية في وجه مساعد الحكم ثوربن سيفير الذي كان قريبا من الملعب.

وبدا مساعد الحكم مترنحا وخرج من الملعب بمساعدة الفريق الطبي. وحل محله الحكم الرابع نيكولاس فينتر.

IMPREVISTO NA BUNDESLIGA 😂



O assistente Thorben Siewer foi atingido em cheio por uma bola e precisou ser substituído na partida entre Wolfsburg e Colônia.



Nicolas Winter, o quarto árbitro do jogo, fez a bandeirinha e Tobias Krull, goleiro da sexta divisão alemã, assumiu… pic.twitter.com/Z100AXe4yI — Goleada Euro (@goleada_euro) January 27, 2024

وبعد مناشدة المتفرجين للعثور على أي متفرج من الحكام المؤهلين، تقدم توبياس كرول، 32 عاما، لتولي دور الحكم الرابع كبديل في حالات الطوارئ.

🇩🇪 Insólito momento en el Wolsfburgo-Colonia: ¡Un aficionado terminó siendo el 4° árbitro!



Ante la lesión del asistente Torben Siewer, Nicolas Winter (el 4° árbitro dle partido) lo tuvo que reemplazar dejando su puesto vacante.



😅 ¿Quién lo reemplazó? Ante el pedido de la voz… pic.twitter.com/LY44QB7BpM — Samuel Vargas (@SVargasOK) January 27, 2024

وقام كرول وهو حارس مرمى نادي إم تي في غيفهورن في دوري الدرجة السادسة الألماني، بتغيير ملابسه ليرتدي بذلة رياضية سوداء وينضم لفريق التحكيم الرسمي.

36' Ganz stark übrigens, dass Tobias Krull vom MTV Gifhorn hier jetzt als vierter Offizieller übernommen hat. 🤝#WOBKOE 0:0 pic.twitter.com/JDecsu2dey — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 27, 2024

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة فولفسبورغ وكولونيا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: أ ب