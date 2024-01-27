الدوري الألماني.. بايرن يتجاوز أوغسبورغ ويواصل ملاحقة ليفركوزن

تغلب بايرن ميونخ على مضيفه أوغسبورغ 3-2 في مواجهة جمعتهما يوم السبت ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ثلاثية بايرن كل من ألكسندر بافلوفيتش، وألفونسو ديفيز، وهاري كين في الدقائق 23، 45 و58 تواليا، بينما تكفل إرميدين ديميروفيتش بتسجيل هدفي أوغسبورغ في الدقيقتين 52 و90.

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وبهذه النتيجة، رفع العملاق البافاري رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر باير ليفركوزن، الذي يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد أوغسبورغ عند 21 نقطة وبقي في المركز الـ12.

المصدر: RT