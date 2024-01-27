الدوري الإيطالي.. ميرانتشوك الروسي يقود أتالانتا لتحقيق فوز ثمين على أودينيزي

صعد أتالانتا مؤقتا إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه على ضيفه أودينيزي 2-0 يوم السبت في المرحلة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز لنجمه الروسي أليكسي ميرانشوك، ولاعبه جانلوكا سكاماكا اللذين سجلا هدفي فوز فريقهما في الدقيقتين 33 و45.

أتالانتا يهزم ضيفه أودينيزي بنتيجة 2-0 ويصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو مؤقتًا ✅



شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#أتالانتا_أودينيزيpic.twitter.com/R36j9FmaiM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2024

ورفع أتالانتا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع متقدما بفارق نقطتين على فيورنتينا فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة وبفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط بعد تلقيه الهزيمة الثامنة للموسم.

وبات أتالانتا بانتظار خدمة من إنتر الذي يحل غدا الأحد ضيفا على فيورنتينا لكي يحافظ على مركزه الرابع.

المصدر: وكالات