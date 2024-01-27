برشلونة يعلن إصابة لاعبه بالدي وخضوعه للجراحة

يخضع الظهير الأيسر الإسباني الدولي أليخاندرو بالدي لجراحة في العضلات الخلفية لفخذه الأيمن في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما أعلن فريقه برشلونة يوم السبت.

وتعرض اللاعب البالغ 20 عاما للإصابة في أوتار الفخذ في مواجهة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي خسرها برشلونة أمام أتلتيك بلباو 2-4 الأربعاء الماضي.

Tests show that first team player Alejandro Balde has an injury to the tendon in his right hamstring. In the coming days he will undergo a surgical procedure at the hands of Dr. Lasse Lempainen, under the supervision of the Club's medical staff, in Turku, Finland. Once the… pic.twitter.com/GBffnBrleB — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2024

وذكرت الصحف الإسبانية أن موسم اللاعب قد انتهى، فيما سيخضع للجراحة على يد جراح فنلندي.

وسيعقد غياب بالدي مهمة مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز المأزوم أصلا في الدوري المحلي والذي أجبر منذ توليه مهمته على الدفع بلاعبين من مركز التكوين لتعويض الغيابات في صفوف فريقه.

ومع ابتعاد بالدي الأساسي في تشكيلة "البلوغرانا"، يجد برشلونة نفسه دون ظهير أيسر حقيقي، بانتظار تعافي ماركوس ألونسو.

وكان النادي الكتالوني أعلن في وقت سابق أن لاعبه "الجوكر" سيرجي روبرتو الذي يشغل عادة مركز الظهير الأيمن يعاني من "انزعاج على مستوى وتر أخيل في قدمه اليسرى".

ويتوقع غياب روبرتو عن مباراة فياريال مساء اليوم السبت وأوساسونا الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات