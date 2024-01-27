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أتلتيكو مدريد يضم لاعب الوسط فيرميرين من أنتويرب

الرياضة

أتلتيكو مدريد يضم لاعب الوسط فيرميرين من أنتويرب
AP
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي الشاب آرثر فيرميرين من نادي أنتويرب.

وقال أتلتيكو في بيان على موقعه، إن فيرميرين (18 عاما) وافق على توقيع عقد لمدة ستة مواسم ونصف.

ولم يكشف النادي الإسباني عن التفاصيل المالية للصفقة.

وتدرج فيرميرين في فريق الشباب في أنتويرب قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول في أكتوبر 2022.

ومنذ ذلك الحين شارك فيرميرين في 66 مباراة، وساعد الفريق في الفوز بالدوري والكأس البلجيكيين.

كما شارك في مباراتين مع منتخب بلجيكا.

وأبهر فيرميرين الجماهير والمدربين بتسجيله هدف الفوز في فوز أنتويرب على برشلونة 3-2 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

المصدر: أ ب

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