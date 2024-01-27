أستراليا المفتوحة.. سابالينكا تسحق تشينوين وتحرز لقبها الثاني تواليا

حققت البيلاروسية أرينا سابالينكا فوزا ساحقا على الصينية جنغ تشينوين 6-3 و6-2 يوم السبت، محرزة لقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وحسمت المصنفة ثانية عالميا، المباراة النهائية في 76 دقيقة أمام المصنفة 15 عالميا على ملعب "رود ليفر أرينا" في ملبورن، لتحرز ثاني ألقابها الكبرى.

Aryna Sabalenka 🇷🇺 retiene su corona en #AusOpen Le ganó la final a Zheng 🇨🇳 6-3 6-2. Defiende el título sin haber perdido un set durante todo el torneo. Un desfile de dos semanas para Sabalenka, que juega cada vez mejor. pic.twitter.com/DUygTAEpSX — VarskySports (@VarskySports) January 27, 2024

وترجمت ابنة الـ25 عاما تفوقها الكبير في الأسبوعين الماضيين وأنهت البطولة دون أن تخسر أي مجموعة.

Without dropping a set, Aryna Sabalenka defends her Australian Open trophy 😍🏆 pic.twitter.com/sNrZgiMJ1Z — LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 27, 2024

كما برهنت سابالينكا عن ثبات مستواها في المناسبات الكبيرة، إذ بلغت على الأقل نصف النهائي في آخر ست مشاركات لها في بطولات الغراند سلام والنهائي ثلاث مرات في آخر خمس مشاركات، اثنتان في ملبورن وواحدة في فلاشينغ ميدوز عندما خسرت أمام الأمريكية كوكو غوف.

وأصبحت سابالينكا أول لاعبة تحتفظ بلقبها في أستراليا المفتوحة منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا عامي 2012 و2013.

ورغم تتويجها، ستبقى سابالينكا في المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وراء البولندية إيغا شفيونتيك التي ودعت أستراليا المفتوحة من الدور الثالث.

المصدر: وكالات