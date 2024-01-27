 
مباشر

أستراليا المفتوحة.. سابالينكا تسحق تشينوين وتحرز لقبها الثاني تواليا

الرياضة

أستراليا المفتوحة.. سابالينكا تسحق تشينوين وتحرز لقبها الثاني تواليا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wv3k

حققت البيلاروسية أرينا سابالينكا فوزا ساحقا على الصينية جنغ تشينوين 6-3 و6-2 يوم السبت، محرزة لقبها الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وحسمت المصنفة ثانية عالميا، المباراة النهائية في 76 دقيقة أمام المصنفة 15 عالميا على ملعب "رود ليفر أرينا" في ملبورن، لتحرز ثاني ألقابها الكبرى.

وترجمت ابنة الـ25 عاما تفوقها الكبير في الأسبوعين الماضيين وأنهت البطولة دون أن تخسر أي مجموعة.

كما برهنت سابالينكا عن ثبات مستواها في المناسبات الكبيرة، إذ بلغت على الأقل نصف النهائي في آخر ست مشاركات لها في بطولات الغراند سلام والنهائي ثلاث مرات في آخر خمس مشاركات، اثنتان في ملبورن وواحدة في فلاشينغ ميدوز عندما خسرت أمام الأمريكية كوكو غوف.

وأصبحت سابالينكا أول لاعبة تحتفظ بلقبها في أستراليا المفتوحة منذ مواطنتها فيكتوريا أزارينكا عامي 2012 و2013.

ورغم تتويجها، ستبقى سابالينكا في المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وراء البولندية إيغا شفيونتيك التي ودعت أستراليا المفتوحة من الدور الثالث.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا