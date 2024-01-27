من يحرس عرين منتخب مصر في لقاء الكونغو الديمقراطية بدل الشناوي المصاب؟

يستعد الحارس المصري محمد أبو جبل للمشاركة أساسيا غدا الأحد في لقاء الكونغو الديموقراطية في ثمن نهائي كأس إفريقيا على أمل أن يكرر أداءه المذهل الذي أهل بلاده لنهائي بطولة 2022.

وبعد جدل كبير صاحب انضمامه لقائمة مصر في كأس إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، شارك أبو جبل (34 عاما) المعروف باسم "غباسكي" أمام الرأس الأخضر في الدقيقة "90+12" بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي بخلع في الكتف سيبعده عن كامل البطولة.

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وهو السيناريو ذاته الذي حدث في نسخة 2022 في الكاميرون حينما حل أبو جبل بديلا عن الشناوي المصاب، وقدم نفسه بشكل رائع وساهم في وصول مصر إلى النهائي.

ورغم خوضه أول لقاء مع منتخب بلاده بمواجهة سيراليون في 2011 لحساب تصفيات أمم إفريقيا، انتظر أبو جبل 10 سنوات كاملة ليخوض لقاءه الثاني في 2021 في مباراة ودية أمام ليبيريا.

إلا أن مشاركة أبو جبل الدولية الحقيقية وتألقه تأخرا كثيرا حتى يناير 2022 حين أصيب الشناوي في لقاء كوت ديفوار في ثمن نهائي بطولة إفريقيا.

وشارك أبو جبل باسم "غباسكي" حينها في الدقيقة 87، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويتصدى من الوضع راقدا لركلة إريك بايي ويقود بلاده لربع النهائي.

وهو ما كرره "غباسكي" في نصف النهائي أمام المضيفة الكاميرون حيث تصدى لسيل من الفرص خلال اللقاء الذي انتهى سلبا، قبل أن يتصدى لركلتي ترجيح ويقود بلاده للفوز 3-1.

وفي النهائي، واصل "غباسكي" التألق اللافت أمام السنغال منذ الدقيقة الأولى فتصدى لضربة جزاء سددها ساديو ماني في الدقيقة الرابعة ثم ركلة ترجيح، لكن اثنين من زملائه أهدرا ركلتين ترجيحيتين فخسرت مصر فرصة الفوز بلقبها الثامن.

المصدر: RT + وكالات